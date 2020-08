Tänään vietetään viivästyneitä ylioppilasjuhlia – osassa kunnista juhlia ei edelleenkään järjestetä lainkaan

Koronavirustilanteen vuoksi juhlissa on kuitenkin luvassa erityisjärjestelyitä. Esimerkiksi osallistujamäärää on monilla paikkakunnilla rajoitettu, jotta turvavälit voidaan pitää. Juhliin saatetaan päästää esimerkiksi vain ylioppilaat tai lisäksi vain vanhemmat. Paikoin juhlia on myös porrastettu ja juhliin on järjestetty erillisiä sisäänkäyntejä.