Tänä talvena jo 10 hukkunut jäihin: Pelastuslaitos varoittaa pakkassään houkuttelemia ulkoilijoita: "En suosittele missään nimessä menemään"

Suomessa on kokonaisuudessaan marras-joulukuun aikana hukkunut jäihin kymmenen ihmistä, mikä on Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton mukaan poikkeuksellisen paljon. Pennasen arvion mukaan pelastustehtäviä jäille on tullut muutamia heidän alueellaan tänä talvena.