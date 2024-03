Merivartiosto kertoo useista tehtävistä, joissa ihminen vajonnut jäihin

Merivartioston mukaan jäätilanne vartioston toiminta-alueella on tällä hetkellä varsin vaihteleva ja paikoittain haastava.

– Ota mukaasi ainakin jäänaskalit, pilli ja metallipäinen sauva, millä voit kokeilla jään kestävyyttä. Kännykkä on syytä pakata vesitiiviiseen suojapussiin. Lisäksi muista kertoa minne aiot. Jäälle lähtiessä, kerro jollekin, minne olet menossa ja vältä liikkumista yksin. Vahingon sattuessa on useimmiten kiire. Mitä kylmempi vuodenaika, sitä kriittisempää on, että pelastustoimet saadaan heti keskitettyä oikealle alueelle, merivartiostosta ohjeistetaan.