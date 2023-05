Tänä iltana selviää, voittaako Aki Kaurismäki kultaisen palmun – Kuolleet lehdet tulee Suomeen syyskuussa

Kaurismäen elokuva on kerännyt kansainvälisiltä kriitikoilta suitsutusta. Myös salin yleisö palkitsi elokuvan pitkillä aplodeilla Cannesissa sen ensiesityksessä.

Kaurismäen kilpakumppaneita ovat esimerkiksi brittiohjaaja Jonathan Glazerin The Zone of Interest ja ranskalaisohjaaja Justine Trietin elokuva Anatomy of a Fall.