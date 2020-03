Tampereella asuvaa miestä epäillään sotarikoksista Liberian sisällissodassa – "Epäiltyjen rikosten kirjo on poikkeuksellisen laaja"

Rikosepäilyissä on kyse Liberian sisällissodan aikaisista vuosien 1999–2003 tapahtumista. Poliisi aikoo vaatia, että vangitsemisistunto pidetään suljetuin ovin, mikä on tavallista vangitsemisoikeudenkäynneissä.

Mies on KRP:n mukaan ollut epäiltyjen rikosten tekoaikaan johtavassa asemassa sierraleonelaisessa, Liberiassakin toimineessa kapinallisryhmässä Revolutionary United Front (RUF). Hänen epäillään tehneen rikoksia ja yllyttäneen muita niihin.

RUF on ollut keskeinen osapuoli myös Sierra Leonen sisällissodassa. Se on tullut tunnetuksi raaoista sodankäyntitavoistaan, joihin kuuluu siviilien tappamista, raiskaamista ja kiduttamista. RUF:n erityinen tavaramerkki on raajojen katkominen sekä aikuisilta että lapsilta.