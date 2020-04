Tämän videon katsominen saa sinut hytisemään! Nuoret triathlonistilupaukset harjoittelevat Oulussa jäälauttojen välissä: "Ei mennä ihan Ruotsin rantaan asti"

Juokseminen ja pyöräily Suomea nuorten EM-kisoissakin edustaneelta Kalle Turuselta onnistuu entiseen malliin, mutta uintiin on jouduttu keksimään uudenlaisia vaihtoehtoja: Raksilan uimahallin ovet pysynevät kiinni vielä pitkään.

Kun Oulun Toppilassa jäälautat ovat alkaneet osoittaa halkeamisen merkkejä, on Turunen päättänyt alkaa harjoittelemaan uimista kylmässä merivedessä jäälauttojen välimaastossa.

Videon kuvannut Turusen setä Pertti Harju on vaikuttunut sisarusten uinti-innosta koronan keskellä.

– Lajitreeni on tehtävä on vaikka uimahalliin ei päästäkään. Ei mennä rajoitusten takia ihan Ruotsin rantaan asti, koska valtioneuvoston rajoitukset on voimassa, Harju murjaisee vitsaillen MTV Uutisten haastattelussa.