Tämäkö kultamitali? Ruotsalaisgeologi selvitti, mistä Pekingin olympiamitalit todellisuudessa koostuvat

Pekingin ruotsalaismitaleja analysoinut Sjöqvist pudotti olympiavoittajille kenties epämieluisan uutispommin. Kultamitalissa on kultaa, mutta varsin niukasti.

– Moni voisi luulla, että kultamitali koostuu pääasiassa kullasta, mutta itse asiassa se on hopeaa. Se on hopeamitali kultareunuksella. Kaikkiaan mitalissa on kuusi grammaa kultaa, Sjöqvist sanoi.