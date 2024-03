Tämä suoritus räjäytti suomalaisen Jonnan, 22, suosion – kerännyt miljoonayleisön ja villitsee Yhdysvalloissakin

Kaksinkertainen naisten superpesiksen voittaja Oulun Lippo ei ole tällä hetkellä aivan Suomen terävintä kärkeä pesäpallokentillä, mutta sosiaalisessa mediassa tilanne on päin vaistoin. Joukkueen videot ovat keränneet hurjia katselukertoja Tiktokissa ja Instagramissa.

– Yhteensä katselukertoja on jo yli seitsemän miljoonaa, kertoo seuran varapuheenjohtaja Vesa-Pekka Kiiskinen.

Varsinkin yksi video on noussut raketin lailla supersuosituksi videoksi sekä Tiktokissa että Instagramissa. Siinä Oulun Lipon Jonna Heinula kiskaisee kuntopallon koriin salin toiselta puolelta.

– Meillä oli siinä ihan perus kuntopallon heittoharjoittelu menossa. Asko hoksasi, että pallo lentääkin pitkälle ja haastoi heittämään koriin. Sehän onnistui sitten, 22-vuotias Heinula sanoo iloisesti.

Aivan ensimmäisellä yrittämällä pallo ei sentään sujahtanut renkaan läpi.

– Siinä oli 12 yritystä, ja yksi niistä onnistui.

Video on levinnyt kulovalkean tavoin, ja kommenttien perusteella sitä on katseltu ympäri maailmaa. Esimerkiksi Yhdysvalloista, Kanadasta ja Intiasta on kirjoteltu videon kommenttikenttään ihastelevia terveisiä. Videota on katsottu TikTokissa yli 1,2 miljoonaa kertaa, ja Instagramissa pätkä on kerännyt yli 130 000 tykkäystä ja reilusti yli tuhat kommenttia.

– Ei ajateltu, että se ihan noin hyvin leviäisi. Kyllä se tuli yllätyksenä, Heinula kertoo.

– Ensin kysellään kuntopallosta, että minkä painoinen se on. Sitten kysytään, että mihin lajiin tämä liittyy. Kun kerromme, että kyseessä on suomalainen pesäpallo, se herättää kiinnostusta, Kiiskinen täsmentää.

Asko Mäkäräinen on päävastuussa Oulun Lipon sosiaalisen median sisällöstä, ja yhteensä sitä tekee kuusi henkilöä. Yksi tavoite on edistää joukkueen tunnettuuta sosiaalisen median kautta, mutta se ei ole ainoa tavoite.

– Meillä on kaikilla tarkoitus, että halutaan näyttää oululaisille uuden lajin kasvot ja edistää oululaista naispesäpalloa, Kiiskinen sanoo.

Hurja kasvu

Oulun Lipon naisten Instagram-tilillä on tällä hetkellä hieman alle 9 000 seuraajaa ja Tiktokissa päälle 6 000. Molempien tilien seuraajamäärät ovat olleet kasvussa, mutta Jonna Heinulan osalta kuntopallonheittovideo räjäytti pankin. Seuraajamäärä on noussut noin kuukauden aikana yli 12 tuhanteen.

– Aikaisemmin minulla oli Instagramissa noin 800 seuraajaa, Heinula paljastaa.

Palautetta ja kommentteja on tullut paljon.

– Ehkä päällimmäisenä on jäänyt mieleen, että on kehuttu heittovideota ja sometiimin tekemiä videoita, että ne on hauskoja ja mielenkiintoisia. Henkilökohtaista palautetta on tullut myös, ja pääosin se on ollut positiivista ja hauskaa kommentointia, Heinula sanoo.

Lisääntynyt sosiaalisen median liikenne on myös tuonut mukanaan yhteistyötarjouksia, mutta ainakaan vielä Heinula ei ole niihin tarttunut.

– On muutamia yhteydenottoja ollut, mutta ei vielä ole mitään suurempaa. Kiinnostusta niihin on, mutta minulle on tärkeää, että omat arvomaailmat kohtaavat. Sellaisen yrityksen kanssa mahdollisesti voisinkin tehdä yhteistyötä, Heinula pohtii.

Seuran osalta lisääntynyt sosiaalisen median liikenne on myös poikinut lisää yhteistyökontakteja.

– Olemme joitain yhteydenottoja saaneet. Ja jos aikaisemmin olemme saaneet yhteistyökumppaneita Pohjois-Pohjanmaan alueelta, niin nyt olemme varteenotettavia valtakunnallisesti, Kiiskinen kertoo.

– Strategiaamme kuuluu, että joukkue saa näkyvyyttä sosiaalisen median kautta. Samalla pelaajat saavat näkyvyyttä, ja se mahdollistaa heille kenties yhteistyökuvioita. Joukkueen näkyvyys tekee seurasta myös mielenkiintoisen pelaajille.

Oulun Lipon naisten joukkue pelaa tällä kaudella Ykköspesiksessä. Seuran parhaat päivät olivat 90-luvun puolivälissä, kun Lippo voitti kaksi Superpesiksen mestaruutta. Toukokuussa alkavalle kaudelle tavoitteet ovatkin selvät.