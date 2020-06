Tämä saarivaltio kelpuuttaa vain ökyrikkaat turistit vieraikseen korona-aikana – "Ajatellaan, että olet miljardööri, jolla on käytössään oma lentokone..."

Saarivaltion pääministeri Frank Bainimarama on ilmoittanut valtion houkuttelevan ”VIP-asiakkaita”, jotta Fijin turismista riippuvainen talous saataisiin elvytettyä.

– Ajatellaan, että olet miljardööri, jolla on käytössään oma lentokone ja joka haluaa vuokrata oman saaren lomakäyttöön, sekä samalla sijoittaa Fijillä ollessasi paikalliseen talouteen. Jos sinut on testattu negatiiviseksi koronavirukselle ja olet hoitanut prosessiin liittyvät kulut, sinulla on uusi koti paratiisissa, johon voit paeta pandemiaa, pääministeri kertoo tviitissään.

Bainimaraman mukaan maa vastaanottaa myös matkustajia, jotka saapuvat kohteeseen jahdillaan.

Ensimmäinen koneellinen turisteja on jo saapunut

Fijin oikeusministeri Aiyaz Sayed-Khaiyum on kertonut, että ensimmäinen koneellinen ”erittäin varakkaita ihmisiä hyvin tunnetusta yhtiöstä” olisi saapunut Fijille eilen sunnuntaina.

– Meille on tulossa jo yksi matkustajajoukko. Heidän on määrä viettää täällä kolme kuukautta ja heitä on noin 30 henkeä. Henkilöt ovat hyvin tunnetusta yhtiöstä, oikeusministeri tiedotti kansallisessa budjetti konsultaatiossa.

Sayed-Haiyumin mukaan maan avaaminen rikkaille matkustajille on "kriittisen tärkeää", vaikka terveysriski on olemassa.

– He tulevat tänne yksityiskoneella. Sieltä he siirtyvät vesilentokoneeseen ja lentävät saarelle, jossa heidän on tarkoitus viettää kolme kuukautta.

Fijin terveydenhuollon mahdollinen ylikuormittuminen huolestuttaa

Fijillä on todettu vain 18 varmennettua koronavirustapausta, joista yksikään ei ole ollut tartunnan saaneelle hengenvaarallinen. Varmennettuja koronavirustartuntoja ei ole todettu Fijillä kolmeen viikkoon.

Saarivaltiossa vallitsee kuitenkin pelko siitä, että jos virus alkaa matkustajien myötä levitä, maan rajallinen terveydenhuolto ylikuormittuu.

Koronavirus on ollut maalle ongelmallinen, sillä kansainvälinen turismi kattaa noin 40 prosenttia Fijin bruttokansantuotteesta.