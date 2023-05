Tämä on onnenpäiväsi, jos olet aina halunnut nähdä automaatuskan – "Piti ottaa kamera esiin, jotta ihmiset uskoisivat"

Yllä olevalla videolla näkyy kuorma-auto, jonka lavetille on lastattu pienempi kuorma-auto, jonka lavalla on puolestaan lava-auto ja tämän lavalla useampi moottoripyörä. Samaisella lavetilla on myös toinen kuorma-auto, jonka kyydissä on niin ikään lava-auto, jonka lavalla on taas mönkijä.