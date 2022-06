Tältä Ana De Armas näyttää Marilyn Monroena Netflixin uutuuselokuvassa

Näyttelijä Ana De Armas, 34, tekee roolin Marilyn Monroena Netflixin elokuvasovituksessa Blonde. Elokuva pohjautuu Joyce Carolin samannimiseen kirjaan, joka on osin fiktiivinen kuvaus Monroen elämästä.

Luonnostaan tummalla Armaksella on Marilyn Monroelle tyypillinen platinanvaalea kampaus. Hänellä nähdään myös samanlaisia asuja kuin mitä Monroella nähtiin esimerkiksi hänen elokuvissaan.

Ensimmäisessä kuvassa Armaksella on yllään valkoinen lyhythihainen body, jollaisia Monroe käytti usein erilaisissa kuvauksissa. Toisessa kuvassa Armas istuu sohvalla valkoisissa capriceissa ja mustassa paidassa. Kuva jäljittelee Alfred Eisenstaedin vuonna 1953 ottamaa valokuvaa Marilyn Monroesta rentoutumassa kotisohvalla kirjan kanssa. Kuvasarjan viimeisessä kuvassa Armas on pukeutuneena violetinsävyiseen iltapukuun, johon kuuluvat samansävyiset hansikkaat. Marilyn Monroella on samanlainen asu elokuvassa Kuinka miljonääri naidaan.