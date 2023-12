Talouskurimukseen ajautunut SaiPa aloittaa muutosneuvottelut – synkeä luku kuvaa vaikeuksia

SaiPan pelit alkukaudesta jääkiekon SM-liigassa ovat sujuneet kehnosti. Joukkue on kerännyt 25 pelaamastaan ottelusta 17 pistettä ja on sarjassa viimeisenä jo 14 pistettä toiseksi viimeisenä olevasta HPK:sta jääneenä. Kehnon menestyksen lisäksi myös yleisömäärät ovat jääneet tavoitteista. SaiPa budjetoi tälle kaudelle 3300 katsojaa kotiottelua kohden. 12 ensimmäisen kotiottelun jälkeen keskiarvo on 2733, eli budjetoituun nähden katsojia on käynyt yhteensä 6 804 liian vähän.