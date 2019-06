Talouskasvun ennakoidaan hidastuvan – Suomen Pankki ennustaa tälle vuodelle 1,7 prosentin kasvua

"Nopein työllisyyskasvu jo takana"

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus tavoittelee korkeaa työllisyysastetta, eli jopa noin 60 000 uutta työllistä vuoteen 2023 mennessä. Työllisyystavoite on 75 prosentin työllisyysaste vuoteen 2023 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023.