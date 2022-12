Tällaista kolarinäytöstä et ole Suomessa nähnyt – poliisi arvioi MTV:lle brittien surkeita ajotaitoja lumikaaoksessa, mutta päätyikin ylistämään puuhun ajanutta suomalaista

MTV Uutiset Livessä oli tiistaina vieraana Helsingin poliisin vanhempi konstaapeli Sami Silventoinen, joka on työskennellyt viime päivinä pääkaupungin liikenteen tiimellyksessä auttaen ihmisiä huonojen keliolosuhteiden kanssa.

Kesärenkaat talvisissa olosuhteissa on paha yhdistelmä, ja sen asian kanssa kärvistelevät tällä hetkellä britit, kun saarivaltioon satoi kosolti lunta alkuviikosta.

– Kesärenkaat on tunnetusti tarkoitettu kesäkeliin. Ominaisuudet ei todellakaan ole tarkoitettu siihen kun on jäätä ja lunta. Kitka on paljon huonompi, silloin tarvitaan ylimääräistä pitoa. Kesärenkailla ihan turha lähteä edes liikkeelle.