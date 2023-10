Tällaisissa asuissa Käärijä poseeraa Voguessa!

View this post on Instagram

Käärijän on valokuvannut lehteä varten valokuvaaja Karoliina Barlund , stailannut stylisti Sanna Silander ja meikannut Neea Kuurne . Hänellä on yllään muiden muassa muotisuunnittelija Vivienne Westwoodin luomuksia.

Samaisen lehden kansikuvaan on otettu euroviisuvoittaja ja Ruotsin edustaja Loreen .

– Oli yksi parhaista kesistä, mitä itsellä on ollut. Nyt pääsi elää sen, mitä on monta vuotta halunnut tehdä. Paljon oli hommaa ja pääsi näkemään, mitä se työnteko ja rundaaminen on, artisti kertoi MTV Uutisille.