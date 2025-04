Erika Vikman rohkea tyyli säväyttää viisujen ennakkojuhlissa – verkkosukkahousut ja näyttävät yksityiskohdat

Erika Vikman edusti näyttävissä tyyliseissä.

Suomen viisuedustaja Erika Vikman on tunnettu näyttävästä tyylistään. Vikman on edustanut viime aikoina viisujen ennakkojuhlissa ympäri Eurooppaa.

Viikonloppuna oli vuorossa Espanjan Madrid.

Vikman yllä nähtiin monta näyttävää asukokonaisuutta, kuten kirkkaan vihreä haalari, jossa oli graafiset olkapäät.

Lavalla hän esiintyi verkkosukkahousuissa ja punaisessa bodyssa.

Yhteen asuista kuului glitteriset shortsit sekä musta tyylikäs takki. Kokonaisuuden kruunasivat tummat aurinkolasit.

Vikman esiintyy jättimäisen mikrofonin päällä./All Over Press

Vikman kertoi tyylistään MTV Uutisille vuonna 2023 Emma-gaalassa.

– Minulla on paljon tyyli-ikoneita, joita sekoittelen lookeissa. Tyyli on intohimoni ja inspiroidun herkästi. Teen paljon duunia, että minulla on kiinnostavia lookeja keikoilla ja gaaloissa, hän kertoi tuolloin.