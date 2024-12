Yksi syytetyistä on Helsingin poliisilaitoksen entinen ylikonstaapeli.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus aloittaa tänään äärioikeistoon linkittyvän rikoskokonaisuuden käsittelyn.

Syyttäjän mukaan epäillyt ovat kuuluneet ryhmään, joka on koostunut poliisissa ja muissa turvallisuusalan tehtävissä työskentelevistä henkilöistä. Noin kymmenen hengen ryhmässä on suhtauduttu myötämielisesti äärioikeistolaiseen ideologiaan. Ryhmän keskusteluja on käyty pikaviestisovelluksissa.

Päärikoksessa on kyse virkasalaisuuden rikkomisesta.

Tekoaikaan Helsingin poliisilaitoksessa ylikonstaapelin virassa toimineen miehen epäillään paljastaneen poliisin tietojärjestelmistä tai muutoin haltuunsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja etupäässä muille ryhmän jäsenille.

Keskusrikospoliisi on kertonut aiemmin, että ryhmän sisäinen viestintä on ollut rasistista ja yhteiskuntarauhaa kyseenalaistavaa, jopa sisällissotaan tai vallankumoukseen kiihottavaa.

Asiassa on tehty myös kuusi syyttämättäjättämispäätöstä.

Kaiken muun lisäksi tutkinta poiki myös sivuhaaran, jonka tiimoilta ryhmän ulkopuolista henkilöä syytettiin ampuma-aserikoksesta, joka koski sodanaikaista perintökivääriä. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi miehelle sakkotuomion syyskuun lopulla.

Irtisanomisia poliisissa

Helsingin poliisilaitos kertoi aiemmin tehneensä ratkaisut kolmesta työntekijästään, joita ei esiselvityksen jälkeen epäilty rikoksista jutussa.

Yksi ylikonstaapeli irtisanottiin, koska poliisilaitos piti häntä soveltumattomana tehtäväänsä. Yhdelle vartijalle annettiin varoitus, ja toisen poliisin osalta ei nähty aihetta toimenpiteille.

Poliisilaitoksen mukaan irtisanottu ylikonstaapeli kävi toisen, jo viime vuonna irtisanotun ylikonstaapelin kanssa vuosia keskustelua, jonka sisältö ei ole poliisin arvojen mukaista.

Varoituksen saanut vartija oli poliisilaitoksen mukaan mukana eräässä keskusteluryhmässä ja käyttäytyi keskusteluissa virkamieslain käyttäytymisvelvoitteen vastaisesti.

