Tällainen "koti" luksukseen tottuneita tähtiä odottaa viidakossa – katso esimakua Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -sarjasta

Maailmalla suosittu I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! on seikkailureality, jossa julkisuudesta tunnetut henkilöt matkaavat kauas keskelle viidakkoa. He joutuvat asumaan parhaimmillaan kuukauden ajan hyvin alkeellisissa olosuhteissa keräten rahaa hyväntekeväisyysvoittopottiin.