Taleban uhkaa tehdä Hollannille työskennelleistä tulkeista varoittavan esimerkin: "Rangaistaan ankarasti"

Taleban on uhannut, että heitä "rangaistaan ankarasti, jotta muut petturit saavat opetuksen." Tulkit ovat piileskelleet äärijärjestöltä.

Taleban on myös uhannut tulkkien perheitä. Taleban on sanonut, että tulkkien perheenjäsenet joutuvat vastuuseen, jos he eivät tule oikeuteen.