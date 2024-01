Taiwanissa äänestetään parhaillaan uudesta presidentistä ja parlamentista

Taiwanissa on alkanut äänestys vaaleissa, joissa valitaan uusi presidentti ja parlamentti.



Kannatuskyselyissä presidenttiehdokkaista niukassa johdossa on ollut nykyinen varapresidentti, demokraattisen edistyspuolueen (DPP) Lai Ching-te eli William Lai.



Gallupkakkosena on ollut Kuomintangin (KMT) ehdokas Hou Yu-ih. Häntä on pidetty mieluisimpana ehdokkaana Kiinalle, joka tulkitsee Taiwanin kuuluvaksi itselleen.



Äänestyspaikat sulkeutuvat Taiwanissa kymmeneltä aamupäivällä Suomen aikaa.