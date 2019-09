Syyttäjä paljastaa: "Hyväksikäyttäjä-Enolla" syytettynä myös rikostoveri – rikosten kohteena 19 henkilöä

Tapauksessa nostettiin tänään syytteet, ja asiassa ilmeni, että Enoksi kutsutun miehen lisäksi syytteessä on myös toinen henkilö.

Oikeuteen on jätetty yhteensä 17 haastehakemusta, joissa on useita kymmeniä erillisiä rikoksia. Asianomistajia tapauksella on yhteensä 19. Syytetyille vaaditaan rangaistuksia muun muassa törkeistä raiskauksista, raiskauksista, törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, törkeästä huumausainerikoksista sekä useista muista seksuaalirikoksista ja laittoman materiaalin hallussapidosta.