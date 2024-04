Syyttäjä: Kolmikko kyyditti miehen kylmäasemalle ja ampui hänet – ryöstösaalis 20 euroa

Uhri kuoli vammoihinsa tapahtumapaikalle. Syyttäjän mukaan kolmikko lähti pakoon mukanaan uhrin reppu ja pankkikortti, jolla he myöhemmin Vantaan puolella tankkasivat autoa 20 eurolla.

Aiempi rikollisuus koventamisperusteena

– Rikos on tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla ottaen huomioon voimakkaasti päihtyneen aseettoman uhrin ampuminen kahteen otteeseen, jälkimmäisellä kerralla kuolettavasti selkäpuolelle -- (miesten) tarkoituksena on ollut tappaa (uhri) tai ainakin heidän on täytynyt pitää (uhrin) kuolemaa menettelynsä varsin todennäköisenä seurauksena, syytteissä sanotaan.