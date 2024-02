Syyte: Mies kutsui entisen naisystävänsä kylään ja kuristi hengiltä Tampereella – pelkäsi "vasikointia"

Mies ei ennättänyt kuljettaa ruumista pois asunnosta ennen kuin poliisit saapuivat etsimään kadonneeksi ilmoitettua naista. Nainen oli kertonut etukäteen ainakin äidilleen, että on menossa entisen miesystävänsä asunnolle.

Poliisin kuulusteluissa mies on myöntänyt kutsuneensa naisen luokseen tapahtumapäivänä, kuristaneensa tämän hengiltä sekä paketoineen ruumiin. Haastehakemuksen mukaan on riidatonta, että mies on esitutkinnan aikana myöntänyt tappaneensa naisen.