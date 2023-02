Syyte: Amerikkalainen järkälehyökkääjä pakotti naisen seksiin kuorma-autossa

Väitetty uhri on kertonut poliisille yhdysvaltalaisen Sillsin pakottaneen harrastamaan suuseksiä kuorma-autossaan Ohiossa joulukuussa 2019.

Nainen ja Sills olivat molemmat tuolloin 21-vuotiaita. He olivat tunteneet toisensa vuosia ja olivat käyneet samaa high schoolia.

NFL hyllytti

NFL on asettanut Sillsin hänen tapauksensa myötä hyllylle joukkuetoiminnasta. Sills ei saa harjoitella, pelata tai matkustaa joukkueen kanssa.

Sills, joka on tätä nykyä 25-vuotias, on edustanut Philadelphia Eaglesia viime vuodesta lähtien. Hyökkäyksen linjassa pelanneen järkäleen pituudeksi on kirjattu 198 senttiä ja painoksi 147 kiloa.