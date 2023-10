Syyssateet lisäävät ravinteiden valumista vesistöihin – näin rehevöitymistä voitaisiin vähentää

– Parhaimmillaan kymmeniä prosentteja fosforista ja typestä voidaan pidättää kosteikkojen avulla. Luontaisia tulvatasanteita, soita ja kosteikkoja on tuhottu vuosikymmenien saatossa. Sen takia valuma-alueiden vedenpidätyskyky on heikentynyt. Kosteikkoja tarvittaisiin paljon lisää, linjaa WWF Suomen sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola .

Rannikkovesien tilasta saamme syyttää itseämme

Viidessä vuodessa läntiselle Uudellemaalle on rakennettu 22 kosteikkoa ja seitsemän kaksitasouomaa ja lisää on suunnitteilla. Ne auttavat osaltaan myös Itämeren tilan parantamisessa.

Vesiensuojelu on yksi säästökohteista

– Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan ei saatu tälle vuodelle rahoitusta, mikä oli valtava pettymys, koska nämä meidänkin kosteikot on sen avulla toteutettu. Ja sitä kautta on saatu tuotua myös yksityistä rahoitusta siihen. Hallitus on halunnut keskittyä Saaristomeren alueelle, joka on Helcomin hoptspot-alue, joka halutaan sieltä pois, mutta tottakai vesienhoitoa pitää tehdä kaikkialla muuallakin, toteaa Jyrkänkallio-Mikkola.