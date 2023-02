Syyrian ja Turkin tuhoalueella yli 100 jälkijäristystä – Turkissa romahtanut yli 5 000 rakennusta

Eilen tapahtunut maanjäristys oli suurin Turkissa 120 vuoteen. Ruotsalaisseismologin mukaan osa Turkin länsiosan maaperästä on siirtynyt kolme metriä, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet .

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin mukaan järistyksessä on kuollut yli 3 500 ja loukkaantunut 22 000 ihmistä. Maanjäristykset ovat vieneet jo yli 5 000 ihmisen hengen.

Reutersin tietojen mukaan järistys tuhosi Turkissa yli 5 700 rakennusta. Turkin varapresidentti Fuat Oktayn mukaan niiden raunioista on onnistuttu tähän mennessä pelastamaan noin 8 000 ihmistä.

Apu on tulossa

Turkin ja Syyrian hätään on vastattu ympäri maailmaa. Paikan päälle on matkalla useita pelastustiimejä ja muuta apua.

Pelkästään EU on kasannut yli 30 tiimiä auttamaan pelastustöissä. Yhteensä EU lähettää alueelle yli 1 200 pelastustyöntekijää ja 70 etsintäkoiraa. Tiimeissä on etsintä-, pelastus-, ja lääkintähenkilöstöä. Ainakin 11 tiimiä on jo ehtinyt EU-alueelta paikan päälle.