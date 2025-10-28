Seksuaalirikoksesta tuomittu raviohjastaja Hannu Korpi sai raviurheilun keskusliitolta Suomen Hippokselta vuoden ja kolmen kuukauden mittaisen kilpailukiellon, joka ulottuu vuoden 2026 loppuun.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Korven syyskuun lopussa vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Vankeustuomion lisäksi Korpi tuomittiin maksamaan seksuaalirikoksen uhrille vahingonkorvauksia 5 000 euroa ja uhkailun kohteelle 1 500 euroa.

Käräjäoikeuden tuomion jälkeen Hippos asetti Korven 1. lokakuuta väliaikaiseen kilpailukieltoon, mutta tiistaina varmistui lopullisen kilpailukiellon mitta. Se on sama kuin käräjäoikeuden langettama vankeustuomio.

Väliaikaiseen toimintakieltoon asettamisen jälkeen Hippoksen hallitus pyysi Korvelta kirjallisen lausuman ja tarjosi suullisen kuulemisen mahdollisuutta. Hippoksen tiedotteen mukaan Korpi toimitti järjestön hallitukselle kirjallisen lisälausuman viime viikolla.

Hippoksen mukaan käräjäoikeuden tuomioon johtaneet tapahtumat ovat ravikilpailujen ulkopuolisia, mutta teoilla on selkeä liityntä raviurheilutoimintaan. Asianomistaja on hoitanut hevosia Korven talleilla, ja tekoja on tapahtunut joko talleilla tai tallien välittömässä läheisyydessä. Tekoja on tapahtunut myös ravimatkalla.

Uhkaus on puolestaan tapahtunut Hippoksen vuosittain järjestämässä Ravigaalassa, jossa palkitaan vuoden parhaita raviurheilijoita. Uhkaus on myös esitetty tietoisesti nimenomaan hevosurheiluyhteisön parissa.

Hippoksen hallitus toteaa tiedotteessa, että tuomiolla toteen näytetyt syytteet ovat hyvin vakavia, joten Hippos ei voi jäädä odottamaan asian mahdollista jatkokäsittelyä hovioikeudessa. Korpi asetettiin kilpailukieltoon muun muassa raviurheilun maineen vahingoittamisen takia.