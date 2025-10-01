Raviohjastaja Hannu Korpi on saanut väliaikaisen kilpailukiellon, kertoo raviurheilun keskusjärjestö Hippos nettisivuillaan. Kilpailukiellon langetti keskiviikkona kokoontunut Hippoksen hallitus.
Järjestön mukaan Korven kilpailukiellon lopullinen pituus ratkeaa myöhemmin lokakuussa. Päätöksen kilpailukiellon pituudesta tekee Hippoksen hallitus.
Korvelle langetettiin tiistaina vuoden ja kolmen kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Korpi tuomittiin pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja oikeudessa kuultavan todistajan uhkaamisesta.
Vankeustuomion lisäksi Korpi tuomittiin maksamaan seksuaalirikoksen uhrille vahingonkorvauksia 5 000 euroa ja uhkailun kohteelle 1 500 euroa.
Hippos päätyi antamaan Korvelle välittömästi alkaneen kilpailukiellon raviurheilun maineen vahingoittamisesta.
– Alustavan selvityksen mukaan tapauksessa täyttyvät lisenssihaltijan kilpailukiellon edellytykset lisenssimääräysten perusteella. Tapauksessa on rikottu myös raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelmaa, jonka mukaan yhteisö on yhdenvertainen ja häirinnästä vapaa, Hippos perusteli.
Seksuaalisesta ahdistelusta tuomio jo 2021
Tiistaina Hevosurheilu-lehti kertoi, että Korven tuomioon johtanut pakottaminen seksuaaliseen tekoon pitää sisällään vuoteen 2022 ajoittuvia useita tekoja, lehti kertoo. Oikeudessa kuultavan todistajan uhkaaminen ajoittuu taas tämän vuoden alkuun.
Pakottaminen seksuaaliseen tekoon kohdistui Korven tallilla vierailleeseen ihmiseen, joka kävi siellä hoitamassa hevosia. Uhkaamisesta tulleen tuomion mukaan Korpi oli usean ihmisen ollessa läsnä uhannut tappaa todistajan, mikäli Korvelle tulee seuraamuksia seksuaalirikosasiassa.
Korpi on tuomittu aiemmin vuonna 2021 Oulun raveissa tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta.