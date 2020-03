Syntyvyys lähti nousuun vuosien jälkeen – asiantuntijat eri mieltä, miten korona tulee vaikuttamaan lukuihin

Suomalaisten syntyvyys on ennättänyt laskea jo vuosikymmenen ajan. Sen sijaan viime kuussa Suomessa syntyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yli 3600 lasta. Tämä on noin 330 vauvaa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Nykyinen kehitys mahdollistaa tänä vuonna nousun 1,4 lapseen per nainen viime vuoden historiallisen alhaisesta 1,35 lapsesta per nainen.