Syken jäteselvitys paljastaa: Täällä on kotitalousjätteiden korkein kierrätysaste – "Sekajäte on hukkaan heitettyä materiaalia"

Syke kerää tietoa kotitalousjätteen kierrätyksessä selvityksessä, johon osallistuu 13 kuntaseutua. Tarkoituksena on nostaa jätteiden kierrätystasoa koko Suomessa. Seitsemän kuntaseuduista pystyi toimittamaan tietoja, joissa vuoden 2017 kotitalousjäte oli eritelty muusta yhdyskuntajätteestä.

"Ei voi yleistää"

Tietoa niin kunnille kuin kuluttajille



Karppinen selittää, että tärkeintä projektissa on tiedon tuottaminen. Jos jollain alueella kierrätys toimii hyvin, kannattaa siihen johtaneita toimia monistaa muualle, jotta valtakunnallista kierrätysastetta saataisiin nostettua.

– Toisaalta on tärkeää tuottaa tietoa, jotta tavallinen ihminen tiedostaa, että jätetuotannolla on väliä. Sekajäte on hukkaan heitettyä materiaalia, Karppinen sanoo.