Kauhavalla alkaa tänään yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista.
Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafficin tieliikennekeskus kertoo.
Paikalle odotetaan 84 000 vierasta. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista.
Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille.
Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle kolmea reittiä pitkin.
Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
Viime vuosina Suviseurat on järjestetty vuorotellen kolmella lentokentällä: Kauhavan lisäksi Lopella ja Pudasjärvellä.
Viime kesänä laajaa keskustelua aiheutti Tarratoimikunta, joka kritisoi vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä. Tänä vuonna se on ilmoittanut jatkavansa tarrojen levittämistä Suviseuroilla.