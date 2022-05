FT: Venäjän uhka karkottaa joukkovelkakirjasijoittajia Suomesta ja Baltiasta

Venäjän uhka karkottaa joukkovelkakirjasijoittajia Suomesta ja Baltiasta, arvioi talouslehti Financial Times .

Suomen kohdalla tämä näkyy muun muassa siinä, että Suomen valtion kymmenvuotisten joukkovelkakirjojen korko on FT:n mukaan noussut Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyksen jälkeen 0,8 prosenttiyksikköä 1,4 prosenttiin.

Riskialttiutta kuvaava korkoero Saksan valtion kymmenvuotiseen joukkovelkakirjaan on kasvanut samaan aikaan 0,46 prosenttiyksikköön hyökkäystä edeltäneestä 0,36 prosenttiyksiköstä.

– Suuret ja globaalit joukkovelkakirjarahastot sanovat, että heidän on vaikea arvioida, kuinka suuri riski on kyseessä. Heidän on helpompi ottaa odotetaan ja katsotaan -asenne, Küüsvek sanoo FT:lle.