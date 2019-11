Suuri öljyvuoto Brasilian rannikolla uhkaa luontoa – massiivisen päästön lähde mysteeri

Reutersin mukaan kyseisen aluksen johtaja on kuitenkin kiistänyt, että hänen aluksellaan olisi mitään tekemistä asian kanssa. Delta Tankers Ltd -yhtiö kertoi tiedotteessaan, että he ovat tutkineet Kreikan lipun alla olevan Bouboulina-aluksen sensorit ja kamerat, eikä niistä löydy mitään todisteita siihen, että öljy olisi peräisin heidän aluksestaan.