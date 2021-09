Suuretsinnät käynnissä Savonlinnassa: Iäkäs mies ei palannut illalla kotiinsa – poliisi pyytää havaintoja

Etsintöjä on tehty sen jälkeen läpi yön.

Poliisin mukaan mies on noin 170 senttiä pitkä ja hoikka, ja hän kävelee kumarassa.

Miehellä on yllään vihreä takki, jonka alla on harmaa paita. Jaloissaan hänellä on mustat housut ja päässään musta korvaläpällinen lippalakki.