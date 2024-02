Supertähden teko suorassa lähetyksessä kuohuttaa – tämä hidastus nyt massiivisen tutkinnan kohteena

Bellingham näyttää sanovan videolla englanniksi sanan "rapist", eli raiskaaja. On myös spekuloitu että Bellingham sanoisikin "rubbish", joka tarkoittaa vapaasti käännettynä roskaa.

Asiasta on noussut suuri kohu, koska Greenwood oli toissa vuonna syytettynä raiskauksesta. Syytteistä kuitenkin luovuttiin, mutta Greenwoodin ura on kärsinyt syytöksistä pahoin. Nuorukainen suljettiin pitkäksi aikaa pois Manchester Unitedin joukkueesta, ja hänet lainattiin lopulta täksi kaudeksi La Ligan Getafeen.

Huuliltalukija "97-prosenttisen varma"

Nyt torstain ottelun kohutapahtumaa tutkimaan on valjastettu huuliltalukijoita.

– Tarkasti analysoituani videon olen 97-prosenttisen varma, että sanottu sana on "raiskaaja", varsinkin kun ottaa huomioon asiayhteyden, sanoo huulilta lukemisen erityisasiantuntija Jeremy Freeman Daily Mailille .

Huuliltaluvun ekspertti on ottanut monta asiaa huomioon analysoidessaan Bellinghamin puhetta.

Video on noussut viraaliksi sosiaalisessa mediassa. Kumpikaan pelaajista tai joukkueista ei ole kommentoinut tapausta mitenkään. Marcan mukaan Getafe on tehnyt valituksen tapahtumasta, ja La Liga tutkii tapausta. Espanjalaislehti kertoo, että La Liga on myös pyytänyt asiaan apua huuliltalukijalta.