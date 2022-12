Supernanny Suomi -jaksossa äidin masennus ja uniongelmat herättävät suurta huolta: "Joko nyt saan apua tai ajan kalliolta"

Supernanny Suomi -ohjelman toisessa jaksossa nähdään perheenäiti Mia , 28, ja hänen Ville-miehensä, 31. Pariskunta on kärsinyt vakavasta unettomuudesta viimeisen kahden vuoden ajan, sillä perheen Vilja-esikoisella on suuria vaikeuksia nukkumisen kanssa. Mia kertoo myös sairastuneensa synnytyksenjälkeiseen masennukseen.

Kyseessä ei ole ensimmäinen ensimmäinen kerta, kun Mia on yrittänyt saada apua uniongelmiin. Tilanne on hälyttävä, sillä Mialle on noussut masennuksen myötä myös itsetuhoisia ajatuksia. Apuprosessi on kuitenkin jäänyt kesken muun muassa koronapandemian vuoksi.