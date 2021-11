Supernanny Pia Penttala saapui Ari-puolisonsa kanssa TTK-yleisöön – 25 vuotta naimisissa ollut pari suunnittelee juhlia

– Mä oon ihan fani, tai me ollaan molemmat. Ollaan katsottu kaikki jaksot ja monta kautta, Pia Penttala hehkuttaa.

Lastensuojelun parissa työskentelevät Penttalat ovat olleet naimisissa jo 25 vuotta. Suunnitelmissa on järjestää ystävien kanssa iso juhlat.

– Korona vähän laimensi juhlaa ja se on vielä vähän kesken. Mutta toive oli, että me oltaisiin saatu syksyllä isot juhlat järjestettyä yhdessä meidän ystävien kanssa. Ystävät merkitsevät meille paljon ja me merkitään mun mielestä myös heille. Kaikki odotettiin, että päästään pitämään meidän 25v-juhlat. Nyt se vähän odottaa itseään, Pia kertoo.