Aki Riihilahden kauniit sanat saivat tanssiparin herkistymään: "Tullaan olemaan pitkään ystäviä"

– Ei me olla edes mietitty tätä kilpailuna pitkään aikaan. Me ollaan ajateltu, että pidetään hauskaa ja yritetään oppia niin paljon, kun opitaan. Tästä tuli ihana harrastus meille, mulle ja mun tyttärelle. Jotenkin sellainen fiilis, että sai murrettua niitä juttuja, että tanssiminen sopii myös vasta-alkajalle, että uskaltakaa kaikki mennä tanssimaan, se on kivaa, Riihilahti kuvailee.