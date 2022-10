Superagentin kuolemasta irvokkaita paljastuksia – haaskalinnut iskivät välittömästi kiinni Erling Haalandiin

– On olemassa hyviä agentteja, mutta on myös joukko kelvottomia agentteja, jotka soittelivat pelaajille. Joku soitti (Walter) Benitezille samana päivänä kun Mino kuoli. Hänen vaimonsa vastasi puhelimeen ja haukkui soittajan, Pimenta kertoo Telegraphille.

– Ennen kuin hän kuoli, he soittivat Alphonselle (Areola). Tuhannet soittivat Xaville (Simons), Erlingille ja Paulille (Pogba). He soittivat myös minulle ja sanoivat, että voivat auttaa bisneksien hoidossa, Pimenta sanoo.

Pimenta on yksi harvoista naisista, joita työskentelee jalkapalloagentteina.

– Ihmisten on vaikea ymmärtää, että Minon tilalla on nyt nainen. Joillekin se kuulostaa mahdottomalta. Toisille se on luonnollista, se riippuu maasta ja iästä. Kun aloitin alalla, oli vain vähän naisia, Pimenta toteaa.