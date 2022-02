Super Bowl pelataan ensi yönä maailman kalleimmalla stadionilla – kolossaalinen näyttö on isompi kuin pelikenttä

56. Super Bowlissa kohtaavat Los Angeles Rams ja Cincinnati Bengals Los Angelesissa, Ramsin kotistadionilla, joka on maailman kallein. Vuonna 2020 valmistuneen stadionin rakentaminen maksoi noin viisi miljardia dollaria, ja sen rakentaminen kesti vajaat neljä vuotta.

Noin kaksi kertaa Vatikaanin kokoisen stadionin erikoisuus on 360-asteinen näyttö, joka on suurempi kuin itse pelikenttä.

Kotistadionillaan pelaava Rams on finaalin ennakkosuosikki, ainakin jos vedonlyöntitoimistoja on uskominen. Pelinrakentaja Matthew Stanford etsii syötöillään joukkueen laitahyökkääjä Cooper Kuppia , jota voidaan pitää joukkueen tähtipelaajana.

Cincinnati Bengals on yksi kauden kovimmista yllättäjistä. Pelinrakentaja Joe Burrow on ollut yksi Bengals-sensaation kulmakivistä, vaikka mies debytoi rahaliigassa vasta viime kaudella.

Los Angeles Rams on voittanut viimeksi Super Bowlin vuonna 2000, mutta silloin joukkue sijaitsi vielä St. Louisissa. Rams on ollut edellisen kerran mukana Super Bowlissa vuonna 2019. Cincinnati Bengals sen sijaan on esiintynyt edellisen kerran NFL:n loppuottelussa vuonna 1989.