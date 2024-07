SUP-lautailu on mainio liikuntamuoto ja onnistuu kaikenikäisiltä – näillä vinkeillä et voi epäonnistua vesillä!

– Laji on kaikille, jotka osaavat uida. Se on ainoastaan minimiehto. Mainio laji ihan kaikille ja suppailu on hyvä kuntoilumuoto. Ja jos haluat mennä vaan ottamaan aurinkoa, mikä parempaa kuin mennä lillumaan merelle, kuvaa Vesiurheilukeskus Laguunin toimitusjohtaja Juuso Tilaéus.