Suositun sinkkujen treffipalvelu Tinderin omistava Match Group on haastettu oikeuteen – joutui Yhdysvaltain kauppakomission hampaisiin

FTC:n mukaan Match Group on kalastellut uusia käyttäjiä Match.com -palveluun tekaistujen käyttäjäprofiilien avulla.

Match.com -palvelu on FTC:n mukaan lähettänyt käyttäjilleen sähköpostiviestejä, joissa kerrotaan käyttäjälle tykkäyksistä, joita tarkoituksella luodut valeprofiilit ovat tehneet.

Sähköposteissa on houkuteltu käyttäjiä katsomaan lisää tietoa valetykkääjästä. Postissa ollut linkki on johtanut sivulle, jolla Match.com -palveluun rekisteröidytään.