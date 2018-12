Suosikkikirjailijan harvinainen haastattelu: Mauri Kunnas, 68, paljastaa, ettei tee kirjojaan lapsille eikä ole lukenut niitä omilleenkaan – "Myydyin kirjani on huonoin kirjani"

– Olen realisti. On kivaa, että kehuvat, kehukaa vaan. Tiedän kyllä, että kun kirjojani on myyty niin paljon, ei ihmiset väkisin niitä osta. Kyllä niitä kirjoja silloin halutaan.

"Myydyin kirjani on huonoin kirjani"

Kunnas myöntää ajatelleensa piirtämistä kaupallisuuden kautta jo opiskeluvuosinaan Taideteollisessa korkeakoulussa. Hänen myydyintä kirjaansa Joulupukkia (1981) on myyty reilusti yli 1,5 miljoonaa. Onko kirja siis rakkaimpasi?

– Voiko näin ennen joulua sanoa, mutta ei. Se on huonoin kirjani, Kunnas sivaltaa itseään ja osin kuluttajiakin.

– Älkää hermostuko. Se on niin varhainen kirja, kömpelö, toivon mukaan olen kehittynyt kirjoittajana.

Työntekoa vältellen megamenestykseen

– Kuten Paul McCartney joskus sanoi: Beatles-homman pointti on, ettei ole koskaan tarvinnut tehdä töitä. Minäkin olen koettanut välttää työntekoa ja piirtänyt, Kunnas jatkaa sivalteluaan.

Ei tee kirjojaan lapsille

– Kun tein Suomen historian, ajattelin vanhempia, en lapsia. Teen aikuisille sen, että nekin ymmärtäisi mistä on kyse.

Hän on selvästi ylpeä, että kirjoilla on voitu sivistää niin lapsia kuin aikuisiakin.

"Mä olen vain niin hemmetin mukava ihminen"

Mutta osaako mies ollenkaan arvioida, millä taikatempulla kirjoja on myyty 10 miljoonaa?

– Niissä on jotain sympaattista niissä tyypeissä. Minulla on siihen jokin kyky, jota on mahdotonta kai matkia.