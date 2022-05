Suomi–USA-ottelu keräsi jättiyleisön television ääreen – yli kaksi miljoonaa seurasi Leijonien kamppailua

Huippukamppailua seurasi televisiosta yli 2,3 miljoonaa suomalaista. Keskikatsojamäärä oli MTV3 ja C More Sport -kanavilla 1,5 miljoonaa, mikä nosti ottelun koko alkuvuoden kolmanneksi katsotuimmaksi ohjelmaksi. Yli 70 prosenttia tv-katsojista katsoi Leijonien voitokasta ottelua.

– Turnaus on lähtenyt Leijonilta väkevästi käyntiin ja kiekkokansaa kerääntyy yhä enemmän ruutujen ääreen, niin MTV3-kanavalla kuin C Moressakin. MTV3:n lähetykset ja uutispalvelu sekä C Moren kaiken kattava kokonaisuus on yhtälö, mikä palvelee nälkäisimpiäkin Leijona-faneja, MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero kertoo.