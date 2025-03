Suomi on päivittänyt matkustusohjettaan Yhdysvaltoihin Trumpin maahanmuuttajien pidätyksien vuoksi – Voimakas varoitus transihmisille

Suomen ja Tanskan ulkoministeriöt neuvovat kansalaisiaan erityiseen valppauteen Yhdysvaltoihin matkustaessa. Erikoisvaroitus tulee transihmisille, sillä Trump on vähentänyt transihmisten oikeuksia virkaanastujaisista lähtien.

Suomen ulkoministeriö päivitti tänään matkustusohjettaan Suomen kansalaisille. Ulkoministeriö varoittaa kansalaisia, että tulijan maahantulo saatetaan evätä, vaikka paperit olisivatkin kunnossa.

– Yhdysvaltoihin matkustettaessa on hyvä huomioida, että voimassa oleva ESTA tai viisumi eivät anna välttämättä oikeutta maahantuloon Yhdysvaltoihin. Oleskeluajan ylitys tai virheellisten tietojen antaminen oleskelun tarkoituksesta voivat johtaa pidätykseen tai maasta karkottamiseen, sanotaan tuoreessa tiedotteessa ulkoministeriön verkkosivuilla.

Trump on määrännyt rajavalvojat tekemään maahantulijoille erityistarkastuksia ja seulontaa. Yhdysvaltain lentokentillä on pidätetty ja karkotettua ihmisiä, joilla on heidän lakimiesten mukaan voimassaolevat viisumit tai Green cardit eli pysyvät oleskeluluvat. Karkotukset ovat nostaneet huolta ihmisoikeusloukkauksista.

Tanska ja Suomi varoittavat erityisesti transihmisiä. Trump julisti jo virkaanastujaispuheessaan, että on olemassa vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Siitä asti Trump on vienyt transsukupuolisilta oikeuksia.

– Yhdysvallat on myös antanut toimeenpanomääräyksen, jonka mukaan Yhdysvaltojen ESTA:a tai viisumia hakevan on jatkossa ilmoitettava sukupuolekseen joko ”mies” tai ”nainen”. Määräyksen mukaan hakijan on hakemuksessa ilmoitettava syntymähetkellä vahvistettu sukupuolensa, Suomen ulkoministeriöstä muistutetaan.

– Jos hakijan nykyinen passiin merkitty sukupuoli poikkeaa hänen syntymässä vahvistetusta sukupuolestaan, Yhdysvaltojen viranomaiset voivat evätä luvan maahantuloon. Maahantulon edellytykset on suositeltavaa varmistaa etukäteen Yhdysvaltain viranomaisilta.

Suomen passissa ei ole sukupuolimerkintää X, kuten joissakin maissa, mutta kaksoiskansalaisilla X-merkintä voi olla. Suomen ulkoministeriön mukaan transsukupuolisen matkaajan kannattaa varmistaa maahantulovaatimukset etukäteen Yhdysvalloilta.

Aiemmin viikolla myös Saksa ja Iso-Britannia päivittivät matkustusohjettaan Yhdysvaltoihin.