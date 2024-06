Suomi ohitti Venäjän maailmanrankingissa

Edellinen päivitys oli maaliskuulta. Suomi on pelannut tämän jälkeen neljä EM-karsintaottelua, joista saldona on 0-4-tappio Norjalle (rankingsijoitus 16.), 2-1-voitto Italiasta (rankingsijoitus 15.) ja 0-1-tappio sekä 1-1-tasapeli Hollannin kanssa. Hollanti putosi rankingissa kolme sijaa ja on nyt sijalla 11.