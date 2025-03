Suomi kiinnostaa viisumaana yhä enemmän – Mikko Silvennoinen nostaa esiin erityisesti yhden nimen

Euroviisuselostaja Mikko Silvennoinen oli Huomenta Suomessa kertomassa, mitä ulkomailla ajatellaan Suomen viisuhuumasta.

Suomalaisyhtye KAJ edustaa Ruotsia Euroviisuissa tänä keväänä Sveitsin Baselissa. Ensimmäinen semifinaali on 13.5. ja toinen 15.5. Voittaja selviää lauantain finaalissa 17. toukokuuta.

Ruotsi kilpailee ensimmäisessä semifinaalissa ja Suomen edustaja Erika Vikman nousee lavalle toisessa semifinaalissa.

Euroviisuselostaja Mikko Silvennoinen vieraili Huomenta Suomessa kommentoimassa historiallista tilannetta, kun Euroviisuissa nähdään peräti kaksi suomalaisedustajaa.

– Suomella on kolminkertaiset mahdollisuudet voittoon. Totta kai Erika voittaa, mutta kyllä minulle käy myös Ruotsin voitto ja Viro on se kolmas. Siellä on suomalainen Johannes Naukkarinen ollut tekemässä Viron kappaletta, Silvennoinen kertoo.

KAJ-yhtye edustaa Ruotsia Euroviisuissa.SPA | Swedish Press Agency

Uuden Musiikin Kilpailun suosio on noussut vuosi vuodelta ja se kiinnostaa myös Suomen rajojen ulkopuolella.

– Suomessa UMK on tehnyt ihan loistavaa työtä. Suomi on Euroviisujen suurmaa. Yksi vaikuttaja taustalla, jota meidän pitää kiittää, on Käärijä. Tämä on kaikki Käärijän vaikutusta.

– Kaikki kolme, joita tässä luettelin, ovat Käärijän kannattamia euroviisuedustajia.

Silvennoisen selostajakollegat ylistävät Suomea.

– Meitä pidetään maana, joka on täynnä yllätyksiä. Tuotantoarvot ovat kohdallaan, biisit ovat kiinnostavia ja freesejä. Nyt me jaamme näitä oppeja naapurimaihin ja seuraavaksi valloitetaan koko Eurooppa.

Tällä hetkellä sekä Suomi että Ruotsi ovat vedonlyöntitilastoissa kärkikahinoissa.

– Olisipa ihanaa, kaksinkamppailu, Suomi vastaan Suomi – toukokuun unelma.