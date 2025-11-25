Ampumahiihdon olympiavoittaja Jesper Nelin oli varannut miniloman, jolla hän kosisi kumppaniaan. Kaikesta kuitenkin tuli ruotsalaisen sanoin "helvettiä".

Ampumahiihdon viestin olympiavoittaja ja maailmanmestari Jesper Nelin oli harjoitellut kovaa, kunnes ruotsalaisen ohjelmassa oli elokuun taitteessa neljä lepopäivää. Hän suuntasi minilomalle Gotlantiin kumppaninsa Sandra Abremarkin kanssa.

– Olin siellä ensimmäistä kertaa, mutta tulin pirun kipeäksi. Minulla oli todella korkea kuume. En pystynyt tekemään juuri mitään, Nelin raportoi Aftonbladetin mukaan.

Miehen oli tarkoitus kosia kumppaniaan, joten sairastelu osui mitä ikävimpään paikkaan. Nelin kertoi panikoineensa.

– Kaikki oli helvettiä ja ajattelin, että pilaan loman. Sandra ajatti minua autolla ympäriinsä, jotta pääsisin silti näkemään jotain, mutta en voinut hyvin.

Nelin ei kuitenkaan perunut kosintaansa, ainoastaan lykkäsi sitä.

– Viimeisenä päivänä tunsin oloni niin hyväksi, että pystyimme pelaamaan vähän golfia illalla. Sitten menimme meren rannalle kattoteltan kera auringonlaskun aikaan. Käytin silloin tilaisuutta hyväkseni ja kosin.

– Se oli upea ilta, joten ajoitus oli hyvä. Hyvin siinä lopulta kävi, vaikken ollut ajatellut tehdä sitä juuri sinä päivänä.

Nelin tuumi, että pari haluaisi mennä naimisiin vuoden–parin sisällä.

Mies saavutti viestin olympiakullan 2018 ja maailmanmestaruuden 2024.