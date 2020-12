Suomessa on 420 uutta koronatartuntaa

Yhteensä koronatartuntoja on nyt epidemian alusta lähtien todettu 25 882.

THL:n projektipäällikkö Anna Katz kertoi eilen pidetyssä etätilaisuudessa, että ilmaantuvuus on 94 100 000 asukasta kohden. Tapauksia on todettu kaikilla alueilla, ja tilanne on Katzin mukaan huolestuttava.