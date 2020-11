Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa

Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 365.Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on nyt 76 ihmistä, mikä on 10 vähemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa on 16 ihmistä, mikä on kolme enemmän kuin maanantaina.